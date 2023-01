JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bertemu dengan Yang Dipertua Negeri Melaka, Tun Mohd Ali Rustam, di Istana Melaka, Malaysia. Kunjungan itu dilakukan Hary Tanoe di sela kunjungannya ke Malaysia, Rabu, (18/1/2023).

“Thank you, His Excellency, for hosting the dinner. I hope we can further strengthen our relationship for the benefits of Malaysia (Melaka) and Indonesia,” kata Hary dalam unggahan di akun Instagramnya @hary.tanoesoedibjo, sembari membagikan foto-foto dari pertemuan tersebut.

Selain dalam rangka silaturahmi, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat hubungan antara Melaka, Malaysia dan Indonesia.

Dalam kunjungannya Hary Tanoesoedibjo mengunjungi sejumlah Destinasi wisata Resort dan Agrikultur di Orchard Wellnes Resort Malaka dan diharapkan dapat mengembangkan Pariwisata Indonesia khususnya di Lido Jawa Barat.

Tun Mohd Ali Rustam adalah politisi Malaysia dan putra Melaka yang ditunjuk sebagai Yang Dipertua Negeri Melaka, atau Gubernur Melaka, oleh Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong untuk memimpin negara bagian itu sejak Juni 2020.

