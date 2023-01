UKRAINA - Direktur CIA Bill Burns memberi pengarahan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv minggu lalu tentang harapan Amerika Serikat (AS) untuk perencanaan medan perang Rusia di musim semi.

Menurut seorang pejabat AS dan dua sumber Ukraina yang mengetahui pertemuan tersebut, pertemuan rahasia itu terjadi ketika para pejabat AS memantau dengan cermat potensi serangan Rusia dalam beberapa bulan mendatang dan di tengah perdebatan sengit antara AS dan sekutu Eropanya mengenai apakah akan mengirim persenjataan yang semakin canggih dan jarak jauh ke Ukraina.

Para pemimpin pertahanan Barat dijadwalkan bertemu pada Jumat (20/1/2023) waktu setempat untuk membahas pengiriman senjata lebih lanjut ke Ukraina.

"Direktur Burns melakukan perjalanan ke Kyiv di mana dia bertemu dengan rekan-rekan intelijen Ukraina serta Presiden Zelensky dan memperkuat dukungan berkelanjutan kami untuk Ukraina dalam pertahanannya melawan agresi Rusia," kata seorang pejabat AS dalam sebuah pernyataan, dikutip CNN.

The Washington Post pertama kali melaporkan pertemuan itu. Burns, seorang diplomat veteran, diketahui telah menjadi lawan bicara tepercaya di Kyiv, dan perjalanan minggu lalu bukanlah yang pertama. Dia melakukan dua perjalanan berturut-turut ke Kyiv pada Oktober dan November tahun lalu, termasuk satu yang terjadi di tengah serentetan serangan rudal Rusia di seluruh negeri.

Bulan-bulan musim dingin telah menyaksikan pertempuran brutal di garis depan, terutama di sekitar kota Bakhmut, tetapi tidak ada keuntungan strategis besar di kedua sisi. Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, berbicara di Forum Ekonomi Dunia Davos pada Rabu (18/1/2023), menyebutnya "bukan jalan buntu tetapi benar-benar konflik yang menggila pada tahap ini." Namun kedua belah pihak dianggap bersiap untuk serangan potensial di musim semi dan Kyiv terus menekan Amerika Serikat dan sekutu Baratnya untuk lebih banyak dukungan dalam perjuangannya untuk memukul mundur Rusia. Satu sumber Ukraina menekankan kepada CNN bahwa Kyiv telah mengkhawatirkan laju pasokan senjata ke Ukraina – ketakutan yang berkembang karena Partai Republik, beberapa di antaranya skeptis terhadap bantuan ke Ukraina, memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Pentagon pada Kamis (19/1/2023) mengumumkan paket keamanan USD2,5 miliar (Rp38 triliun) untuk Ukraina – terbesar kedua yang pernah diumumkan oleh AS. Bantuan tersebut menampilkan untuk pertama kalinya kendaraan tempur Stryker dan termasuk lebih banyak kendaraan tempur Bradley. Namun, pemerintahan Biden tetap berselisih dengan Jerman mengenai apakah akan mengirim tank ke Ukraina, dengan pejabat Jerman telah mengindikasikan dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka tidak akan mengirim tank Leopard mereka ke Ukraina, atau mengizinkan negara lain mana pun dengan buatan Jerman. tank dalam inventaris mereka untuk melakukannya, kecuali AS juga setuju untuk mengirim tank M1 Abrams ke Kyiv. Pentagon telah mengatakan selama berbulan-bulan tidak berniat melakukannya mengingat biaya logistik untuk mempertahankannya.