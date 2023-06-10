Aksi Bersih Pantai, Pelindo Kumpulkan 1,7 Ton Sampah

Semarang- Sebanyak 1.758 Kg sampah dari berbagai jenis berhasil dikumpulkan dalam aksi bersih pantai yang dilakukan oleh Pelindo Group bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan masyarakat di Pantai Tirang, Semarang, Sabtu (10/06).

Jumlah tersebut terdiri dari 416 Kg sampah organik dan 1.342 Kg sampah anorganik. Aksi tersebut dilakukan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan aksi bersih pantai merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Dia menyebut lingkungan perairan laut lekat dengan perusahaan yang memiliki bidang usaha jasa kepelabuhanan. Bersih pantai yang dilakukan Pelindo Group bertepatan dengan peringatan hari lingkungan hidup sedunia 2023 yang mengambil tema "Solusi untuk Polusi Plastik".

"Dari sampah yang berhasil dikumpulkan 75 persennya atau 1.301 Kg adalah sampah plastik. Dari sini kita tahu bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarang yang mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, salah satunya Pantai Tirang ini," kata Widyaswendra.

Dalam kesempatan tersebut, Pelindo Group melalui program Pelindo Peduli menyerahkan bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Bantuan yang diberikan berupa peralatan pendukung untuk pengelolaan sampah seperti tempat sampah, timbangan sampah, dan peralatan lainnya. Widyaswendra menyebut bahwa program Pelindo Peduli adalah program yang berkesinambungan.

Sebelum aksi bersih pantai, Widyaswendra mengatakan PT Pelindo Terminal Petikemas telah melakukan penanaman 55.000 bibit mangrove di Surabaya. Tahun 2023 ini PT Pelindo Terminal Petikemas akan menanam 125.000 bibit mangrove di berbagai wilayah di Indonesia. Selain penanaman mangrove, pihaknya juga akan melakukan rehabilitasi terumbu karang dan penanaman sejumlah pohon.