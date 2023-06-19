Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Kolonel M Arifin Kenang RSDC Wisma Atlet, Unggah Sepatu Bot Kuning

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |05:06 WIB
4 Fakta Kolonel M Arifin Kenang RSDC Wisma Atlet, Unggah Sepatu Bot Kuning
Kolonel M Arifin (Foto: Instagram)
A
A
A

MANTAN Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Kolonel M Arifin pun mengenang Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran berhenti beroperasi pada 31 Maret 2023 lalu.

Berikut sejumlah fakta terkait perista itu:

1. Unggah Sepatu Bot Kuning

Dia mengunggah foto sepatu booth terakhir berwarna kuning yang menandakan ditutupnya rumah sakit darurat bagi masyarakat yang terpapar virus corona itu.

"'Sepatu booth terakhir, resmi ditutup secara total RSDC wisma atlet kemayoran tanggal 31 Maret 2023, tinggal sejarah dan menjadi kenangan abadi bahwa Indonesia pernah mengamali pandemi covid 19 yang luar biasa mencekam dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan," ujarnya dikutip, Minggu (18/6/2023).

2. Kembali Hidup Normal

Dia melanjutkan bahwa bangsa Indonesia terus berjuang bersama semua pihak agar bisa meredam penyebaran virus Covid-19. Sehingga pandemi Covid-19 bisa dikendalikan dan kehidupan berjalan normal kembali.

"Dengan semangat perjuangan kita bersama seluruh komponen bangsa..akhirnya bisa menumbangkan corona dan saatnya bisa hidup normal kembali," ujarnya.

