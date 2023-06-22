Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sambangi Yogyakarta, Kaisar Jepang Kunjungi Balai Teknik Sabo dan Raja Keraton

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |06:47 WIB
Sambangi Yogyakarta, Kaisar Jepang Kunjungi Balai Teknik Sabo dan Raja Keraton
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan GKR Hemas menyambut kedatangan Kaisar Jepang Naruhito (Foto: Dok Humas Pemda DIY)
A
A
A

JAKARTA - Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito akhirnya tiba di Yogyakarta pada Rabu 21 Juni 2023 siang untuk mengunjungi Balai Teknik Sabo dan Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X.

Sekretaris Pers untuk Kaisar Jepang, Shiojiri Kojiro menjelaskan, lawatannya ke Yogyakarta adalah untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang berkontribusi dalam persahabatan antara Jepang dan Indonesia.

"Kata tersebut menurut kami menjelaskan latar belakang lawatan kami terutama di Yogyakarta, dan kunjungan pertama rombongan mendarat siang adalah Balai Teknik Sabo,” kata Shiojiri dalam Press Briefing Kunjungan Kaisar Jepang, Rabu malam.

Diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono didampingi Dubes Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dan Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI Jarot Widyoko menyambut kunjungan Kaisar Naruhito.

Menteri PUPR Basuki mengungkapkan bahwa kunjungan ke Balai Teknik Sabo ini karena Kaisar Naruhito memiliki ketertarikan di bidang pengelolaan sumber daya air, sehingga beliau berkeinginan untuk melihat perkembangan teknologi sabo yang berasal dari Jepang tersebut di Indonesia.

Sabo berasal dari dua kata Jepang yaitu Sa yang berarti pasir dan Bo yang berarti pengendalian. Teknologi sabo adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengantisipasi aliran debris dan pengendalian sedimen dalam suatu bentang alam, khususnya sungai pada gunung.

Balai Teknik Sabo adalah balai di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan pengembangan, perekayasaan, dan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi di bidang sabo.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663/gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement