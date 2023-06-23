Kaisar Jepang Melawat ke Yogyakarta, Bertemu Sultan Hamengkubuwono X dan Tinjau Balai Teknik

JAKARTA – Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito tiba di Yogyakarta pada Rabu, (21/6/2023) dalam rangkaian kunjungannya enam harinya di Indonesia. Dalam lawatan di Yogyakarta ini, Kaisar Naruhito mengunjungi Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X dan meninjau Balai Teknik Sabo.

Sekretaris Pers untuk Kaisar Jepang, Shiojiri Kojiro mengatakan bahwa salah satu tujuan lawatan Kaisar Naruhito ke Yogyakarta adalah untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang berkontribusi dalam persahabatan antara Jepang dan Indonesia. Kedatangan Kaisar Naruhito di Yogyakarta disambut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang didampingi Dubes Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dan Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI Jarot Widyoko.

Kaisar Naruhito pertama-tama mengunjungi Balai Teknik Sabo, yang memanfaatkan teknologi sabo dari Jepang untuk mengelola sumber daya air. Balai Teknik Sabo adalah balai di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan pengembangan, perekayasaan, dan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi di bidang sabo.

Setelah mengunjungi Balai Teknik Sabo, Kaisar Naruhito berkunjung ke Keraton Yogyakarta untuk bertemu Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Kedatangan Kaisar Jepang di Keraton Yogyakarta disambut Sri Sultan bersama permaisuri, dan putra-putrinya.