Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kaisar Jepang Melawat ke Yogyakarta, Bertemu Sultan Hamengkubuwono X dan Tinjau Balai Teknik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:01 WIB
Kaisar Jepang Melawat ke Yogyakarta, Bertemu Sultan Hamengkubuwono X dan Tinjau Balai Teknik
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas menyambut kedatangan Kaisar Jepang Naruhito. (Foto: Dok. Humas Pemda DIY)
A
A
A

JAKARTAKaisar Jepang Hironomiya Naruhito tiba di Yogyakarta pada Rabu, (21/6/2023) dalam rangkaian kunjungannya enam harinya di Indonesia. Dalam lawatan di Yogyakarta ini, Kaisar Naruhito mengunjungi Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X dan meninjau Balai Teknik Sabo.

Sekretaris Pers untuk Kaisar Jepang, Shiojiri Kojiro mengatakan bahwa salah satu tujuan lawatan Kaisar Naruhito ke Yogyakarta adalah untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang berkontribusi dalam persahabatan antara Jepang dan Indonesia. Kedatangan Kaisar Naruhito di Yogyakarta disambut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang didampingi Dubes Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dan Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI Jarot Widyoko.

Kaisar Naruhito pertama-tama mengunjungi Balai Teknik Sabo, yang memanfaatkan teknologi sabo dari Jepang untuk mengelola sumber daya air. Balai Teknik Sabo adalah balai di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan pengembangan, perekayasaan, dan pelaksanaan pelayanan teknis pengujian, pengkajian, inspeksi dan sertifikasi di bidang sabo.

Setelah mengunjungi Balai Teknik Sabo, Kaisar Naruhito berkunjung ke Keraton Yogyakarta untuk bertemu Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Kedatangan Kaisar Jepang di Keraton Yogyakarta disambut Sri Sultan bersama permaisuri, dan putra-putrinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement