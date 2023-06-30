Ketua DPD Partai Perindo Kendal: Hijrah dari Demokrat ke Perindo karena Program Sejahterakan Masyarakat

SEMARANG – Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Partai Demokrat, Ihwan, kini mantap berlabuh ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Surat keputusannya diterima dari Sekretaris DPW Perindo Jateng Bambang Anto Wibowo di Kantor Partai Perindo Jateng, Jl. Setiabudi, Kota Semarang, Jumat (30/6/2023).

Ihwan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kendal. Dia mengucapkan terimakasihnya karena sudah diberi amanah untuk mengabdi di Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

“Saya pindah karena di partai lama, saya sudah 3 periode, incumbent, wakil ketua, tetapi tidak bisa langsung menyejahterakan masyarakat. Saya melihat di Partai Perindo kesempatannya lebih besar,” kata Ihwan.

Alasannya, dia melihat program-program di Partai Perindo sangat mementingkan kepentingan masyarakat luas. Salah satunya adalah pemberian gerobak kepada UMKM hingga asuransi.

“Kami ingin berjuang, membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Kendal,” lanjutnya didampingi Bambang Anto Wibowo.