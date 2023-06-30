Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketua DPD Partai Perindo Kendal: Hijrah dari Demokrat ke Perindo karena Program Sejahterakan Masyarakat

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:37 WIB
Ketua DPD Partai Perindo Kendal: Hijrah dari Demokrat ke Perindo karena Program Sejahterakan Masyarakat
A
A
A

SEMARANG – Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Partai Demokrat, Ihwan, kini mantap berlabuh ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Surat keputusannya diterima dari Sekretaris DPW Perindo Jateng Bambang Anto Wibowo di Kantor Partai Perindo Jateng, Jl. Setiabudi, Kota Semarang, Jumat (30/6/2023).

Ihwan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kendal. Dia mengucapkan terimakasihnya karena sudah diberi amanah untuk mengabdi di Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

“Saya pindah karena di partai lama, saya sudah 3 periode, incumbent, wakil ketua, tetapi tidak bisa langsung menyejahterakan masyarakat. Saya melihat di Partai Perindo kesempatannya lebih besar,” kata Ihwan.

Alasannya, dia melihat program-program di Partai Perindo sangat mementingkan kepentingan masyarakat luas. Salah satunya adalah pemberian gerobak kepada UMKM hingga asuransi.

“Kami ingin berjuang, membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Kendal,” lanjutnya didampingi Bambang Anto Wibowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement