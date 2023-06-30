Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bacaleg Partai Perindo Syafril Nasution Serahkan 2 Gerobak untuk UMKM di Kendal

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:51 WIB
Bacaleg Partai Perindo Syafril Nasution Serahkan 2 Gerobak untuk UMKM di Kendal
A
A
A

SEMARANG – Bakal Caleg (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga) Syafril Nasution menyerahkan 2 gerobak untuk UMKM, di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang, Jumat (30/6/2023).

Dua gerobak UMKM itu nantinya akan diberikan ke UMKM binaan di Kabupaten Kendal. Saat menyerahkan kepada pedagang, dia didampingi Ketua DPD Partai Perindo Kendal Ihwan.

“Harapannya bisa tingkatkan jualannya dengan baik, tingkatkan taraf hidupnya. Kita serahkan hari ini,” ungkap Syafril.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, kata Syafril, sejak awal memang fokus menggerakkan dan membesarkan UMKM.

“Salah satunya berikan gerobak. Pembeli akan melihat gerobaknya bagus, bersih,” lanjutnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Perindo Kendal Ihwan mengatakan program-program Partai Perindo fokus menyejahterakan rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat. Hal itulah yang membuatnya bulat tekad berhijrah dari partai lamanya Partai Demokrat.

“Saya melihat di Partai Perindo kesempatannya lebih besar (untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat),” tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gerobak Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement