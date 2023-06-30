Bacaleg Partai Perindo Syafril Nasution Serahkan 2 Gerobak untuk UMKM di Kendal

SEMARANG – Bakal Caleg (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga) Syafril Nasution menyerahkan 2 gerobak untuk UMKM, di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Kota Semarang, Jumat (30/6/2023).

Dua gerobak UMKM itu nantinya akan diberikan ke UMKM binaan di Kabupaten Kendal. Saat menyerahkan kepada pedagang, dia didampingi Ketua DPD Partai Perindo Kendal Ihwan.

“Harapannya bisa tingkatkan jualannya dengan baik, tingkatkan taraf hidupnya. Kita serahkan hari ini,” ungkap Syafril.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, kata Syafril, sejak awal memang fokus menggerakkan dan membesarkan UMKM.

“Salah satunya berikan gerobak. Pembeli akan melihat gerobaknya bagus, bersih,” lanjutnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Perindo Kendal Ihwan mengatakan program-program Partai Perindo fokus menyejahterakan rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat. Hal itulah yang membuatnya bulat tekad berhijrah dari partai lamanya Partai Demokrat.

“Saya melihat di Partai Perindo kesempatannya lebih besar (untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat),” tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)