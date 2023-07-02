Maling Motor di Garut, Pria Ini Tunjukan Wajahnya di Kamera CCTV

GARUT - Aksi pencurian motor atau curanmor di wilayah Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, terekam kamera CCTV. Wajah pria yang merupakan pelaku pencuri terekam jelas kamera pengawas.

Modus tindak pencurian yang terjadi di Kampung Cikukuk RT01 RW01, Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong, ini mirip dengan kasus curanmor kilat di wilayah Kecamatan Limbangan beberapa waktu lalu. Tidak menggunakan kunci letter T, pelaku hanya membuka paksa kunci stang dengan kedua tangan dan kakinya.

Tak sampai satu menit, cara yang digunakan tersebut berhasil ia lakukan. Pelaku yang diketahui wajahnya itu pun membawa kabur motor metik merk Yamaha Fino bernopol Z 5502 DBC usai menjalankan aksinya.

Penghuni rumah, Intan Sri Murbarani, menuturkan bahwa keluarganya telah melaporkan aksi pencurian tersebut kepada aparat Polsek Leuwigoong. Namun hingga kini belum ada titik terang terkait tindak pencurian di rumah mereka.

"Kejadiannya terjadi Senin kemarin tanggal 26 Juni (2023), kalau dilihat dari rekaman CCTV, jam 1.45 WIB. Sudah kami laporkan ke polisi, namun sampai sekarang belum ada titik terang," kata Intan pada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (1/7/2023).

Menurut Intan, ia dan keluarganya tak menyadari jika rumah mereka disatroni maling. Mereka tak mendengar suara apapun saat pencuri membawa kabur karena sedang tertidur lelap.

BACA JUGA: Ini Kronologi Aksi Pencurian BBM dari Mobil Tangki Pertamina

"Baru sadar pagi hari, lihat motor di garasi sudah tidak ada. Waktu dicek CCTV, ternyata ada maling yang mencuri motor," ujarnya.