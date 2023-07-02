Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Maling Motor di Garut, Pria Ini Tunjukan Wajahnya di Kamera CCTV

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |02:30 WIB
Maling Motor di Garut, Pria Ini Tunjukan Wajahnya di Kamera CCTV
Pencuri motor terekam CCTV (foto: dok ist)
A
A
A

GARUT - Aksi pencurian motor atau curanmor di wilayah Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, terekam kamera CCTV. Wajah pria yang merupakan pelaku pencuri terekam jelas kamera pengawas.

Modus tindak pencurian yang terjadi di Kampung Cikukuk RT01 RW01, Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong, ini mirip dengan kasus curanmor kilat di wilayah Kecamatan Limbangan beberapa waktu lalu. Tidak menggunakan kunci letter T, pelaku hanya membuka paksa kunci stang dengan kedua tangan dan kakinya.

Tak sampai satu menit, cara yang digunakan tersebut berhasil ia lakukan. Pelaku yang diketahui wajahnya itu pun membawa kabur motor metik merk Yamaha Fino bernopol Z 5502 DBC usai menjalankan aksinya.

Penghuni rumah, Intan Sri Murbarani, menuturkan bahwa keluarganya telah melaporkan aksi pencurian tersebut kepada aparat Polsek Leuwigoong. Namun hingga kini belum ada titik terang terkait tindak pencurian di rumah mereka.

"Kejadiannya terjadi Senin kemarin tanggal 26 Juni (2023), kalau dilihat dari rekaman CCTV, jam 1.45 WIB. Sudah kami laporkan ke polisi, namun sampai sekarang belum ada titik terang," kata Intan pada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (1/7/2023).

Menurut Intan, ia dan keluarganya tak menyadari jika rumah mereka disatroni maling. Mereka tak mendengar suara apapun saat pencuri membawa kabur karena sedang tertidur lelap.

"Baru sadar pagi hari, lihat motor di garasi sudah tidak ada. Waktu dicek CCTV, ternyata ada maling yang mencuri motor," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement