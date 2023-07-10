Kisruh Pengantin Wanita yang Hilang Kembali ke Mantan Pacar, Suami Sudah Kembalikan ke Keluarga

Pengantin wanita yang hilang sudah ditemukan (Foto: Tangkapan layar media sosial)

BOGOR – Hilangnya seorang wanita bernama Anggi Anggreani (21) sehari setelah menikah telah menarik perhatian banyak orang. Setelah proses pencarian dilakukan, diketahui jika Anggi bukan diculik ataupun hilang, melainkan kembali ke mantan kekasih.

Sang suami, Fahmi Husaeni menegaskan bahwa perempuan tersebut tidak lagi menjadi istrinya. Sebab, sang istri lebih memilih mantan pacar dan kabur usai sehari menikah. Fahmi pun telah menyerahkan sang istri ke keluarganya.

Dia menjelaskan dirinya dirinya tetap bersyukur Anggi sudah ditemukan meski keduanya sudah tidak dalam status pernikahan. Kasus ini pun telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan kedua belah pihak.

Sementara itu, ayah Anggi, Yudi menyampaikan terima kasih kepada polisi dan semua pihak yang telah membantu pencarian putrinya itu.

"Saya sebagai orang tua Anggi Anggraeni yang dikabarkan hilang, alhamdulillah sekarang sudah ditemukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Rancabungur yang telah membantu saya dalam mencari anak saya," tutur Yudi.

Seperti diketahui, Anggi sempat hilang dari rumahnya pada Senin 26 Juni 2023. Mirisnya, perempuan menghilang sehari setelah menikah dengan suaminya.