5 Fakta Fahmi Minta Ganti Rugi Biaya Nikah, Mantan Pacar Anggi Nangis Tak Punya Uang

JAKARTA – Fahmi Husaeni (26), pria yang ditinggalkan Anggi Anggraeni (21), istri yang baru dinikahinya sehari menuntut ganti rugi.

Anggi sebelumnya dilaporkan sebagai pengantin wanita yang hilang di Bogor, namun setelah diketahui ternyata kembali ke pelukan mantan pacarnya, Adriaman Lase (AL). Pernikahan Fahmi dan Anggi pun berakhir perceraian.

Berikut fakta-faktanya:

1. Fahmi Minta Ganti Rugi

Fahmi tak ingin memperpanjang persoalannya. Ia hanya ingin meminta uang ganti biaya pernikahan karena Adriaman pergi bersama Anggi sehari setelah dirinya menikah dengan Anggi.

"Apa yang saya keluarkan dikembalikan ajah, enggak minta lebih," ujar Fahmi dilansir dari kanal YouTube Dedi Mulyadi, Rabu 12 Juli 2023.

2. Fahmi Ikhlas Kehilangan Anggi

Meski terpancar kepiluan di wajahnya, Fahmi mengaku ikhlas melepas Anggi, jika memang kekasih Anggi yakni Adriaman mencintainya.

"Kalau dia mencintai Anggi silahkan, saya ikhlas," kata Fahmi.

3. Pacar Anggi Menangis Tak Punya Uang

Fahmi juga menyebut, semua biaya nikah yang dia keluarkan akan dikembalikan oleh keluarga Anggi. "Dibalikin, cuma masih minta tempo," imbuhnya.