HOME NEWS SUMUT

Viral! 2 ABG Serempet Mobil, Diminta Ganti Rugi yang Bukan Kesalahannya

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:47 WIB
Viral! 2 ABG Serempet Mobil, Diminta Ganti Rugi yang Bukan Kesalahannya
Mobil yang di senggol dua ABG (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial, ketika seorang pengemudi mobil adu mulut dengan sejumlah warga, hal itu diketahui adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Video yang diunggah akun Twitter @Sosmed Keras, Kamis (13/7/2023). Kejadian bermula saat mobil diserempet pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh perempuan masih di bawah umur, hingga terjatuh.

Pengemudi mobil yang belum diketahui identitasnya itu meminta ganti rugi kepada perempuan masih di bawah umur itu.

"Mereka itu menabrak, dan langsung terjatuh. Coba kau tengok itu, sampai lecet mobil aku, ini kena ini badannya lalu ini kena setangnya, terus langsung jatuh," kata pengemudi mobil.

Beberapa orang yang ada di lokasi kemudian mencoba membantu pengendara motor. Alasannya, ketika dipertegas luka-luka atau baretan pada mobil ditengarai luka lama dan bukan terkena setang motor.

"Terus yang mau ganti siapa, abang atau anak ini," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
