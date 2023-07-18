Beli Tas Berlapis Emas dengan Harga Fantastis, Wanita Makassar Ini Viral di Medsos

MAKASSAR – Seorang wanita asal Makassar, Sulawesi Selatan mendadak viral setelah membeli sebuah tas berlapis emas seberat dengan harga fantastis. Selain tas, pengusaha bidang kecantikan bernama Mira Hayati itu diketahui juga membeli berbagai perhiasan emas lainnya mulai dari cincin, hingga kalung.

Sosok Mira, (28), mendadak viral di media sosial setelah dirinya membagikan sejumlah video saat membeli berbagai emas di sebuah toko emas di Makassar. Tak tanggung-tanggung, Mira membeli sebuah tas berlapis emas seberat 530 gram dengan desainnya mirip dengan tas Lady Dior seharga Rp553 juta.

Ibu dari empat anak itu mengatakan bahwa membeli emas sudah menjadi kebiasaannya sejak dahulu yang kerap dilakukannya setiap Jumat. Dengan alasan investasi, Mira memiliki berbagai koleksi perhiasan emas mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar.

Kebiasaan Mira didukung oleh pendapatannya sebagai seorang pengusaha bidang kecantikan sukses, yang telah memasarkan produknya hingga ke luar negeri, termasuk ke Arab Saudi dan Malaysia.

Mira mengatakan bahwa dia merintis usaha produk kecantikannya dari kecil hingga menjadi besar seperti saat ini. Setelah sempat merugi hingga puluhan miliar rupiah pada 2021, usaha skincare Mira berhasil bangkit hingga saat ini.

(Rahman Asmardika)