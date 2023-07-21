Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pemkab Batola Tingkatkan Daya Tarik Desa Wisata Kanoko Anjir Muara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:30 WIB
Pemkab Batola Tingkatkan Daya Tarik Desa Wisata Kanoko Anjir Muara
Daya tarik Desa Wisata Kanoko Anjir Muara. (Foto: dok Pemakb Barito Kuala)
BATOLA - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Zulkifli Yadi Noor hadiri Famtrip Desa Wisata Kanoko South Kalimantan Travel Mart. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua ASPI Pusat, Ketua ASPI DPD Kalsel dan seluruh Buyer South Kalimantan Travel Mart 2.0 Desa Wisata Kanoko Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Selasa (18/7/2023).

Pemkab Barito Kuala mengapresiasi South Kalimantan Travel Mart yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Kalsel pada 2023.

Kegiatan ini diharapkan mampu mempromosikan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi unggulan Kalimantan Selatan, khususnya Barito Kuala.

Kawasan Muara Kanoko dan Pulau Curiak menjadi destinasi unggulan Kabupaten Barito Kuala. Meningkatnya kunjungan ke objek wisata akan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga serta melindungi alam dan satwa yang ada di sekitarnya.

Pariwisata Minat Khusus Rambai Mangrove Center Muara Kanoko dan Konservasi Bekantan di luar habitat aslinya di Pulau Curiak menjadi salah satu program kerja Kabupaten Barito Kuala dalam memajukan pariwisata. Selain itu, Pemkab Barito Kuala juga melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui Kelompok Sadar Wisata.

Program kerja ini sekaligus mendukung program Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berbasis penguatan ekonomi masyarakat lokal.

(Agustina Wulandari )

      
