Bupati Bojonegoro Sambut Delegasi 4 Negara di B-TIFF, Kenalkan Wayang dan Batik Thengul

Bojonegoro-Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memberi sambutan hangat kepada delegasi 4 negara dalam acara Bojonegoro Thengul International Folklore Festival (B-TIFF). Sambutan Bupati mencerminkan sikap ke-bhineka-an dalam menjalin kerja sama antar negara.

Penyambutan dilakukan usai melakukan parade kebudayaan 4 delegasi budaya dari empat negara, yakni India, Mexico, Slovenia dan Uzbekistan. Selain itu juga ada delegasi budaya lokal Rampoe Aceh. Penyambutan dilakukan langsung oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah di gedung Graha Buana Jl. Mas Tumapel Bojonegoro. Sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bojonegoro tampak mendampingi Bupati.

Miniatur Wayang Thengul dan Batik Thengul dipilih menjadi cinderamata yang diberikan Pemkab Bojonegoro kepada masing-masing delegasi negara sebagai pengenalan budaya lokal. Setelah penyerahan cinderamata dilanjutkan sesi foto bersama. Para delegasi kebudayaan tampak sangat senang dengan adanya acara festival kebudayaan antar negara yang digelar di Bojonegoro tersebut.

BACA JUGA:

Selain dapat memperkenalkan kebudayaan dari masing-masing negara asalnya, acara ini juga sebagai ajang menjalin kerja sama antar negara serta memperkuat rasa persatuan antar negara.

Kemeriahan tak berhenti di situ saja, acara Bojonegoro Thengul International Folklore Festival (B-TIFF) kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pada Sabtu (22/7/2023) malam di Alun-alun Bojonegoro sekaligus diramaikan dengan rombong makan gratis yang dapat dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro.

(Fitria Dwi Astuti )