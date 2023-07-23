Kisah Bung Karno Punya Daya Linuwih dalam Sisi Spiritual

JAKARTA – Presiden Soekarno atau biasa dipanggil Bung Karno diketahui sangat mendalami Islam. Dia disebut-sebut mempunyai daya ‘linuwih’ dalam sisi spiritual.

Saat dibuang di Ende, antara 1934 – 1938, Bung Karno mengkaji Islam dengan sangat dalam. Dia memesan literatur Islam melalui A. Hassan, seorang ulama Islam terkenal dan tokoh organisasi Persatuan Islam (Persis) Bandung.

Bung Karno pun berkorespondensi dan berdiskusi tentang Islam dengan Hassan. Surat-menyurat ini berlangsung sejak 1 Desember 1934 hingga 17 Oktober 1936.

BACA JUGA: Ketika Bung Karno Kerahkan Pasukan Tengkorak Melawan Belanda

"Saking mendalamnya pemahaman Bung Karno tentang Islam, saya pribadi tidak ragu berandai-andai, jika Bung Karno ditakdirkan sebagai ulama, niscaya akan lahir aliran atah mahzab Soekarno, atau mungkin " Soekarnoiyah," kata Roso Daras, penulis buku ‘Soekarno, Serpihan Sejarah yang Tercecer.’

“Dari sisi paranormal, lebih gemar menyorot kemampuan spiritual Bung Karno, dikaitkan dengan fenomena-fenomena menakjubkan yang melekat pada dirinya. Topik yang tak habis dikupas misalnya seputar tongkat komando Bung Karno, cincin, hingga kopiahnya,” ujar buku itu.

Benda-benda yang melekat pada sosok Soekarno kadang dilihat dari sisi spiritualitas klenik. Bergulir kisah pengawal Presiden AS, Eisenhower yang tidak kuat mengangkat tongkat komando Bung Karno, yang tertinggal di salah satu ruangan di Gedung Putih.

Ada pula kisah kopiah Bung Karno yang memancarkan aura wibawa laksana mahkota raja.