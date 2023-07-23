Perindo Gelar Turnamen Sepak Bola Anak Usia Dini Diikuti 64 Tim

SIAK - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Siak bersama DPW Perindo Riau menggelar Turnamen Sepak Bola untuk anak usia dini U-11 dan U-13. Tidak hanya dari Riau, kegiatan yang digagas partai nomor urut 16 juga kedatangan dua tim dari Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut dibuka Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf pada Sabtu (22/7/2023) didampingi sejumlah pengurus DPW didampingi Ketua DPD Perindo Siak, Doni Aryanto.

Pertandingan ini ditandai dengan tendangan pembuka ke gawang oleh Ketua DPW Perindo Sayed Abubakar Assegaf, Sekwil Bambang Rumnan dan Ketua DPD Perindo Siak Doni Aryanto secara bergantian.

"Tentunya Partai Perindo menyiapkan hadiah-hadiah bagi anak-anak kita untuk terus berlatih. Partai Perindo akan terus membina anak-anak muda untuk menjadi pesepak bola yang profesional ke depan. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas," ujar Sayed Ketua Perindo Riau Sabtu (22/7/2023).