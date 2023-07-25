Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Padang 12, Kota Gaib Mewah Penuh Mistis di Kalimantan yang Ramai Dibicarakan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:01 WIB
Kisah Padang 12, Kota Gaib Mewah Penuh Mistis di Kalimantan yang Ramai Dibicarakan
Kawasan Padang 12 di Kalimantan Barat (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA – Kisah Padang 12 yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, begitu fenomenal dan ramai dibicarakan dari mulut ke mulut. Kalimantan memang terkenal dengan nuansa mistis.

Bagi orang Ketapang dan Kalimantan Barat pada umumnya, wilayah itu dikenal sebagai 'Kota Gaib' yang konon dihuni bangsa jin muslim.

Padang 12 yang terletak di antara Kecamatan Kendawangan dan Pesaguan ini memang sudah tak asing lagi.Tempat ini sebenarnya hanyalah area tanah kosong yang luasnya sekitar 12 kilometer. Kawasan Padang 12 ini juga dipenuhi pasir dan ditumbuhi pohon pinus dan ilalang tinggi.

Menurut berbagai sumber, konon katanya, Padang 12 merupakan kota yang indah dan mewah serta memiliki penduduk yang sangat sejahtera dan modern. Tentunya hal itu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang 'kasyaf' atau mampu melihat dengan mata batin.

Namun, menurut warga lokal, Padang 12 hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhati bersih dan suci, jauh dari kesombongan dan ketamakan.

Ada pula yang berpendapat sebaliknya, jika seseorang melewati Padang 12 dengan sikap takabur atau sombong terhadap daerah tersebut atau berbuat jahat di daerah tersebut, maka kemungkinan besar akan melihat pemandangan aneh namun menyeramkan, bahkan 'diganggu'.

Konon katanya, kota gaib ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, dan banyak cerita melegenda tentang orang-orang yang melihat atau bahkan bertemu dengan penduduk Padang 12. Mereka menyebutnya penduduk kota Padang 12 adalah orang 'Limun' atau orang kebeneran.

