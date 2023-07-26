4 Fakta Truk Tabrak Tiang Listrik, 8 Perjalanan KRL Dibatalkan

SEBANYAK delapan perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) commuter dibatalkan imbas dari truk yang menabrak tiang Listrik Aliran Atas (LAA) di lintas Pondok Ranji–Kebayoran

Peristiwa tersebut tepatnya terjadi di KM 17+5, Jalan Bintaro Permai Pesanggrahan Jakarta Selatan (Jaksel) Selasa, (25/7/2023) sekitar pukul 08.43 WIB.

1. Petugas Evakuasi Tiang

Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan, pada pukul 11.03 WIB, petugas terkait berhasil mengevakuasi sebagian tiang yang menghalangi jalur rel dari arah Tanah Abang menuju Serpong agar bisa dilalui kembali oleh perjalanan Commuter Line.

Dengan berhasilnya evakuasi sebagian tiang LAA tersebut, pada pukul 11.06 WIB aliran listrik pada satu jalur tersebut sudah terhubung kembali.

2. Perjalanan KRL Kembali Melintas

Perjalanan commuter line sudah kembali bisa melintas dengan menggunakan satu jalur dari arah Tanah Abang menuju Serpong/Rangkasbitung dengan kecepatan terbatas yaitu 20 Km / jam untuk tetap menjaga keselamatan perjalanan commuter line di lokasi.

"Selain itu mulai pukul 09.30 WIB dilakukan proses pengosongan muatan truk untuk dilakukan evakuasi yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian setempat," kata dia dalam keterangannya.

3. Sebanyak 13 Perjalanan Terganggu

Sementara itu pada jalur dari arah Rangkasbitung-Parung Panjang untuk arah tujuan Tanah Abang masih belum bisa dilalui dan masih dilakukan evakuasi tiang LAA.

"Imbas kejadian tersebut hingga pukul 12.20 WIB sebanyak 13 perjalanan commuter line yang terganggu," katanya.

Berikut daftarnya:

1. Commuter Line No.1671 perjalanannya hanya sampai Stasiun Sudimara, untuk kembali menjadi Commuter Line No.1672 relsi Sudimara - Rangkasbitung

2. Commuter Line No.1656 Relasi Tanah Abang - Parung Panjang berhenti di sinyal masuk Stasiun Pondok Ranji

3. Commuter Line No.1658 relasi Rangkasbitung - Tanah Abang berhenti di Stasiun Kebayoran

4. Commuter Line No.1660 relasi Tanah Abang - Rangkasbitung perjalananya tertahan di Stasiun Palmerah.