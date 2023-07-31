Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Pesawat Mendadak Mendarat di Pantai AS, Bikin Turis Terkejut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |09:32 WIB
Viral Pesawat Mendadak Mendarat di Pantai AS, Bikin Turis Terkejut
Foto: Tangkapan layar/YouTube.
A
A
A

HAMPTON BEACH - Sebuah pesawat kecil mendarat di perairan Pantai Hampton, New Hampshire, Amerika Serikat (AS) membuat terkejut pengunjung pantai yang sedang bersantai. Klip dan foto-foto dari kejadian itu telah beredar di media sosial.

Petugas pemadam kebakaran mengatakan pesawat itu jatuh sekira 30 meter dari pantai pada Sabtu, (29/7/2023) tengah hari.

Klip yang beredar di media sosial memperlihatkan pesawat itu tiba-tiba masuk ke air sementara orang-orang menyaksikan dengan terkejut. Setelah memastikan pesawat telah mendarat, beberapa orang terdengar bertepuk tangan.

Beberapa orang kemudian terlihat menarik pesawat itu keluar dari air.

Penjaga pantai menyelamatkan pilot, yang merupakan satu-satunya penumpang. Dia dirawat di tempat kejadian dan tidak dibawa ke rumah sakit. 

Pesawat itu sekarang berada di pantai dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) akan menyelidikinya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312/viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement