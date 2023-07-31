Viral Pesawat Mendadak Mendarat di Pantai AS, Bikin Turis Terkejut

HAMPTON BEACH - Sebuah pesawat kecil mendarat di perairan Pantai Hampton, New Hampshire, Amerika Serikat (AS) membuat terkejut pengunjung pantai yang sedang bersantai. Klip dan foto-foto dari kejadian itu telah beredar di media sosial.

Petugas pemadam kebakaran mengatakan pesawat itu jatuh sekira 30 meter dari pantai pada Sabtu, (29/7/2023) tengah hari.

Klip yang beredar di media sosial memperlihatkan pesawat itu tiba-tiba masuk ke air sementara orang-orang menyaksikan dengan terkejut. Setelah memastikan pesawat telah mendarat, beberapa orang terdengar bertepuk tangan.

Beberapa orang kemudian terlihat menarik pesawat itu keluar dari air.

Penjaga pantai menyelamatkan pilot, yang merupakan satu-satunya penumpang. Dia dirawat di tempat kejadian dan tidak dibawa ke rumah sakit.

Pesawat itu sekarang berada di pantai dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) akan menyelidikinya.

(Rahman Asmardika)