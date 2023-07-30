Viral Foto 6 Santriwati Ponpes Magetan Tenteng Airsoft Gun, Ternyata Ini Faktanya

JAKARTA – Foto yang menampilkan enam santriwati dari pondok pesantren (ponpes) di Magetan, Jawa Timur mengenakan rompi dan berpose dengan airsoft gun menjadi viral di media sosial. Foto-foto tersebut berasal dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sekolah Baitul Quran, Magetan, menurut keterangan polisi.

Dalam keterangan kepada wartawan, Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan mengatakan bahwa foto itu adalah foto dari santriwati kelas 7 dan 10 sekolah Baitul Quran. Foto itu diambil selama masa MPLS sekolah, yang digelar dari 10 hingga 15 Juli lalu.

Mengenai alasan para santriwati itu berpose dengan menggunakan airsoft gun, Ketua Harian Yayasan Ponpes Baitul Quran Al Jahra Magetan Isgianto mengatakan bahwa foto itu digunakan untuk mempromosikan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah.

Namun, menurut Ridwan, penggunaan airsoft gun tidak diperbolehkan karena penggunaan di pihak ponpes belum memiliki izin. Dia mengakui bahwa Kepolisian Magetan baru mengambil tindakan setelah foto tersebut viral di media sosial.

“Belum ada izin. Kita tahunya setelah viral di medsos," kata Ridwan.

