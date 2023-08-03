Advertisement
HOME NEWS NEWS

Wapres Pastikan Meninggalnya 6 Orang Warga Puncak Karena Diare Bukan Karena Kelaparan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |15:21 WIB
Wapres Pastikan Meninggalnya 6 Orang Warga Puncak Karena Diare Bukan Karena Kelaparan
Foto: Dok Setwapres
A
A
A

PAPUA - Meninggalnya enam orang di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah dipastikan karena terjangkit diare. Kepastian ini disampaikan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin sekaligus meluruskan dis-informasi yang menyebut penyebab kematian akibat kelaparan.

"Bukan kelaparan, tetapi diare dan karena cuaca," ujar Wapres usai memimpin rapat di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023. 

Wapres mengatakan, memang ada cuaca ektrem atau el nino di wilayah puncak yang mengakibatkan pertanian terganggu. Tapi, dia menegaskan masalah kematian yang menimpa enam orang itu bukan karena kekurangan pangan alias kelaparan.

"Terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrem," katanya.

Senada, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang mendampingi Ma'ruf Amin dalam rapat tersebut juga mendapat informasi yang sama bahwa para korban jiwa yang meninggal dunia itu diakibatkan diare, dehidrasi, dan demam. Dari informasi itu tak disebutkan adanya kelaparan.

"Kalau tadi yang anak-anak diare, ibunya juga gitu. Yang enam orang ini ada yang diare, ada yang dehidrasi, ada yang demam, ada laporannya," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
