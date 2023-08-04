Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Menegangkan Baku Tembak Polisi Vs Maling Motor di Lampung

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:04 WIB
Detik-Detik Menegangkan Baku Tembak Polisi Vs Maling Motor di Lampung
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

LAMPUNG - Baku tembak antara polisi dengan maling motor kambuhan alias residivis terjadi di Lampung. Pelaku Yusuf Efendi (37) tewas dengan dua luka tembakan pada bagian perut dan dada.

Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Soemantri mengungkapkan kronologi baku tembak antara anggotanya dengan pelaku yang merupakan warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur itu.

BACA JUGA:

Perempuan Ini Maling Motor di Gunung Sindur, Temannya Berhasil Kabur 

Peristiwa itu berawal saat Tim Jatanras melakukan penyelidikan terhadap dua pelaku pencurian motor di wilayah Lampung Selatan.

 BACA JUGA:

"Tadi malam tim yang sudah melakukan penyelidikan mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kemudian dilakukan pencegatan di wilayah Kecamatan Candi Puro, Lampung Timur. Di sana, tim yang telah mengetahui ciri-ciri pelaku berupaya menghentikan pelaku yang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor," ungkap Andri kepada wartawan, Rabu (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
