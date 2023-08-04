Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan Petani Milenial di Sumedang

SUMEDANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Padjadjaran (GMP) menggelar Workshop Petani Milenial di Era Digital bersama para pemuda yang ada di Sumedang, Jawa Barat.

Ketua GMP Rendra Wibawa Setiawan mengatakan kegiatan diadakan di GOR PGRI, Tanjung Kerta Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023).

"Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, ada seratus anak muda dan milenial yang kami berikan bekal atau pengetahuan cara bertani dengan metode smart farming," ujar dia dalam keterangannya yang diterima.

Smart farming, kata dia, adalah cara bertani dengan menggunakan teknologi berbasis digital. Dengan begitu, proses bertani menjadi makin mudah dan bisa dikuasai para generasi muda.

"Harapannya agar para milenial mau bertani di desanya dan tidak merantau ke kota untuk mencari pekerjaan," kata dia.

Dalam workshop tersebut, beberapa peserta juga berkesempatan untuk terjun langsung ke kebun pertanian milik Korda GMP Sumedang. "Mereka bisa langsung praktik bagaimana cara bertani yang modern dan praktis," ujar dia.