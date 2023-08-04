Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan Petani Milenial di Sumedang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |00:14 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan Petani Milenial di Sumedang
Relawan Ganjar Pranowo gelar pelatihan petani milenial di Sumedang (Foto : Istimewa)
A
A
A

SUMEDANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Padjadjaran (GMP) menggelar Workshop Petani Milenial di Era Digital bersama para pemuda yang ada di Sumedang, Jawa Barat.

Ketua GMP Rendra Wibawa Setiawan mengatakan kegiatan diadakan di GOR PGRI, Tanjung Kerta Sukamantri, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023).

"Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, ada seratus anak muda dan milenial yang kami berikan bekal atau pengetahuan cara bertani dengan metode smart farming," ujar dia dalam keterangannya yang diterima.

Smart farming, kata dia, adalah cara bertani dengan menggunakan teknologi berbasis digital. Dengan begitu, proses bertani menjadi makin mudah dan bisa dikuasai para generasi muda.

"Harapannya agar para milenial mau bertani di desanya dan tidak merantau ke kota untuk mencari pekerjaan," kata dia.

Dalam workshop tersebut, beberapa peserta juga berkesempatan untuk terjun langsung ke kebun pertanian milik Korda GMP Sumedang. "Mereka bisa langsung praktik bagaimana cara bertani yang modern dan praktis," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement