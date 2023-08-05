Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kartini Perindo Jakut Gelar Aksi Sosial, Ratusan Ibu-ibu Antusias

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:20 WIB
Kartini Perindo Jakut Gelar Aksi Sosial, Ratusan Ibu-ibu Antusias
Kartini Partai Perindo Jakut gelar aksi sosial dan senam (Foto: Dimas Choirul/MNC)
JAKARTA - Kartini Perindo Jakarta Utara menggelar aksi sosial berupa kegiatan sehat dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, Sabtu (5/8/2023). Ratusan ibu rumah tangga di RW QQ Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, tampak antusias mengikuti rangkaian acara tersebut.

Komala Dewi yang juga merupakan Bacaleg DPRD Dapil 2 Cilincing, Koja, Kelapa Gading Kepulauan Seribu itu-- mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga sekaligus menciptakan budaya sadar kesehatan.

"Alhamdulillah di sini sangat antusias kayak peserta senam aja itu hampir 100 lebih ya, nanti untuk peserta pengobatan gratis itu berbeda lagi kita emang ada kuota untuk pengobatan gratis karena terbatas dari tenaga medisnya dan kita siapkan maksimal 100 orang untuk hari ini saja," kata Ketua Kartini Perindo Jakarta Utara, Komala Dewi kepada wartawan, Sabtu.

 BACA JUGA:

"Kebetulan background saya dokter gitu kan, dan di sini untuk kesehatan benar benar masih sangat kurang dan sangat membutuhkan perhatian," tutur Komala.

Lebih lanjut, Komala berharap, kegiatan ini dapat diikuti secara rutin ke depannya. Apalagi, saat ini Partai Perindo sudah sangat dicintai oleh masyarakat.

Halaman:
1 2
      
