Cek Kesehatan Gratis Digelar Kartini Perindo Jakut, Warga Koja Doakan Perindo Makin Maju

JAKARTA - Kartini Perindo Jakarta Utara menggelar kegiatan sehat dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, Sabtu (5/8/2023). Ratusan ibu rumah tangga di RW QQ Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, tampak antusias mengikuti rangkaian acara tersebut.

Teti, warga RW 11, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tampak antusias mengikuti cek kesehatan gratis yang digelar oleh Kartini Perindo Jakarta Utara. Ia sengaja datang untuk mengecek tensi darah dan riwayat penyakit yang dideritanya.

"Ada keluhan sakit pinggang sama gula darah, alhamdulillah tadi dicek hasilnya normal," kata Teti kepada wartawan, Sabtu (5/8/2023).

Teti mengaku terbantu adanya layanan cek kesehatan gratis yang diadakan Kartini Perindo Jakarta Utara. Ia berharap program ini diteruskan.

"Jadi kalau ada acara kayak gini kita ikut. kalau di puskesmas saya enggak mau," ujarnya.