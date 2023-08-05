Pelajar SMP Tewas Tenggelam Usai Ditabrak Kapal Tongkang di Palembang

PALEMBANG - Seorang pelajar SMP tewas ditemukan petugas Basarnas mengapung diperairan Sugai Musi Palembang. Sebelumnya korban bermain perahu bersama ketiga temannya ditabrak kapal tongkang bermuatan pasir hingga terbalik dan korban hilang tenggelam terbawa arus.

Petugas Basarnas Sumatera Selatan, setelah melakukan pencarian selama tiga hari terhadap salah seorang pelajar SMP di kota Palembang bernama Aldi umur 14 tahun yang hilang dip erairan sungai Musi Palembang akhirnya ditemukan mengapung tak jauh dari lokasi korban tengelam Sabtu (5/8) pagi.

Menurut Andre (13) teman korban yang selamat saat main perahu bersama korban pada hari kamis lalu korban hilang. Sebelum korban hilang saat itu mereka bertiga mandi di sungai Musi menemukan perahu hanyut.

