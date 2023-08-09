Orang Tua Tak Bisa Hadir Proses Pembaretan, Puluhan Prajurit Kopassus Dijamu Makan dan Diberikan Bunga

CILACAP - Meski tanpa kehadiran orang tua, proses pembaretan 213 prajurit TNI AD anggota Kopassus di Pula Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (7/8/2023) tetap berlangsung meriah.

Pelantikan atau pembaretan prajurit Kopassus merupakan kebanggaan tersendiri baik bagi prajurit maupun keluarga. Namun, karena berbagai kendala, puluhan prajurit Kopassus tak bisa didampingi oleh keluarga mereka.

Penutupan rangkaian Pendidikan Komando Angkatan 107 Tahun 2023 dipimpin langsung Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen Deddy Suryadi ini, di pantai Permisan, Nusakambangan.

Dari 213 prajurit yang menjalani pembaretan, 50 di antaranya harus melewatkan momen spesial tersebut tanpa didampingi oleh keluarga atau orang terdekat.

Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Danpusdiklatpassus) Brigjen Yudha Airlangga mengatakan, sejumlah penyebab yang memaksa para prajurit tak dapat didampingi keluarga.

"Prajurit Kopassus ini berasal dari seluruh Indonesia, sehingga tak semua keluarga bisa hadir. Para prajurit ini dari berbagai golongan, ada yang mohon maaf kurang mampu, ada yang tidak sempat hadir dan lainnya," ujar Yudha di Cilacap.