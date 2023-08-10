Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad Kunjungi Ponpes Nurul Jumani, Didoakan Ajengan Ridwan

BANDUNG - Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo yang juga Bacaleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, silaturahmi ke rumah Ajengan Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jumani di Desa Gajahmekar, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, untuk meminta doa dan restu.

"Pujian dari Ajengan Ridwan terhadap program Partai Perindo. Saat berjumpa dan berdialog, banyak wejangan, masukan dan petuah yang kami dapat dari Ajengan Ridwan," kata Abdul Khaliq Ahmad.

Pimpinan Ponpes Nurul Jumani, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Ajengan Ridwan menilai program Partai perindo pro rakyat.

BACA JUGA:

Hal itu disampaikan Ajeng Ridwan saat menerima Abdul Khaliq Ahmad dan bacaleg DPRD Jabar Linda, Minggu (6/8/2023) malam.

"Harus baik niat. Tujuan tanpa niat yang baik, Allah tidak akan memberikan jalan yang baik. Insya Allah, dengan niat yang baik, jalan kita akan baik, dan hasilnya pun insya Allah akan baik. Apalagi ini menyangkut khalayak, masyarakat umum," kata Ajeng Ridwan.