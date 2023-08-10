Mentan SYL Perintahkan Jajaranya Turun Tangan Bantu Pemulihan Warga Puncak Papua

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta jajaran kerjanya segera turun tangan membantu pemulihan warga di dua distrik Puncak Papua dalam menghadapi krisis kesehatan seperti diare akibat cuaca ekstrem.

Menurutnya, pemulihan harus dilakukan secara cepat dengan mengawal bantuan pangan serta mendorong masyarakat setempat untuk bercocok tanam.

"Saya minta semua turun tangan untuk pemulihan di Kabupaten Puncak Papua dengan mendorong masyarakat setempat melakukan penanaman di pekarangan. Saya berharap kita menyediakan bantuan benih umbi, hewan ternak dan cairan penyubur tanaman," ujarnya di Gedung Tanaman Pangan, Kamis (10/8/2023).

Selain itu, Mentan SYL juga meminta agar gugus tugas Kementan memantau jalannya posko bantuan di sana serta perkembangan masyarakat puncak dalam melewati masa sulit.

Sebagai informasi, Mentan SYL direncanakan akan meninjau kondisi Distrik Agandugume Puncak Papua.