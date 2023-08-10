Advertisement
HOME NEWS YOGYA

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan DIY

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:24 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan DIY
YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika BMKG DIY kembali memperingatkan akan potensi gelombang tinggi yang bakal terjadi di perairan selatan DIY. Kamis (10/8/2023) ini, Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari Cerah berawan. Siang – Sore hari bakal Cerah berawan. Malam hari Berawan dan Jumat dini hari bakal Cerah berawan.

Suhu udara berkisar 20 - 30 °C dengan kelembapan udara 67 - 95 %. Angin berhembus dari Timur Laut - Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Khafid Mardiyansyah)

      
