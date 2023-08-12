Kerja Sama Perindo dan PDIP Diharapkan Tak Hanya di Pilpres

JOMBANG - Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang, Ahmad Tohari berharap kerja sama yang terjalin dengan PDIP tak hanya di pemilihan presiden (Pilpres). Namun, juga di pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal itu diungkapkan Ahmad Tohari saat bertemu dengan Pengurus DPC PDIP di markas Perindo, Jalan KH Hasyim Asyari, Sabtu (12/8/2023).

Bak gayung bersambut, harapan tersebut disambut baik oleh Sadarestuwati, Ketua DPC PDIP Jombang. Pihaknya mengaku siap menjalin kerja sama dengan Partai Perindo. Bahkan, bukan hanya di Pilpres 2024, namun juga pilkada di Jombang tahun 2024 mendatang.

PDIP juga berharap DPD Partai Perindo bisa melakukan kunjungan balasan dengan bersilaturahmi ke kantor mereka agar hubungan baik yang sudah dibangun dapat semakin kuat dan solid.

Adapun silaturahmi kali ini adalah untuk memperkuat kerja sama yang sudah dijalin para pimpinan partai di tingkat pusat untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo.

(Arief Setyadi )