Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Damkar Bogor Evakuasi Atlet Paralayang Tersangkut Pohon di Gunung Mas Puncak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |03:31 WIB
Damkar Bogor Evakuasi Atlet Paralayang Tersangkut Pohon di Gunung Mas Puncak
Petugas Damkar evakuasi atlet paralayang di Gunung Mas (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi atlet paralayang yang tersangkut di atas pohon di kawasan Gunung Mas Puncak, Kabupaten Bogor. Atlet itu berhasil dievakuasi petugas dengan selamat.

"Dievakuasi kondusif," kata Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor, Asan dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB siang tadi. Berawal dari adanya laporan dari anggota klub paralayang bahwa ada atlet tersangkut di atas pohon.

"Tim menerima informasi bahwa ada seorang atlet paralayang yang tersangkut di atas pohon yang meminta pertolongan untuk dievakuasi yang berlokasi di Gunung Mas Bogor," jelasnya.

Mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi kejadian yang dilaporkan. Dengan berbagai peralatan mountaineering, webbing dan lainnya perlahan petugas melakukan evakuasi.

"Evakuasi diakukan selama 2 jam," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487/kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/338/3133589/gali_sumur-Dyjo_large.jpg
Pekerja Gali Sumur Terjebak Reruntuhan Beton di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129212/biskita_trans_pakuan-eFxR_large.jpg
3 Bulan Mati Suri, Biskita Trans Pakuan di Bogor Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/338/3126229/damkar-nj1u_large.jpg
Duh! Remaja di Bogor Iseng Main Borgol Tak Bisa Dibuka, Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/337/3095370/unik-KnHp_large.jpg
5 Fakta Kelamin Remaja Perempuan di Bogor Tiba-Tiba Berubah Jadi Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/338/3082633/pedagang-pYzO_large.jpg
Pedagang Pasar Tumpah Bogor Bantah Pasang Spanduk Tolak Pembongkaran  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement