Damkar Bogor Evakuasi Atlet Paralayang Tersangkut Pohon di Gunung Mas Puncak

BOGOR - Tim Rescue Damkar mengevakuasi atlet paralayang yang tersangkut di atas pohon di kawasan Gunung Mas Puncak, Kabupaten Bogor. Atlet itu berhasil dievakuasi petugas dengan selamat.

"Dievakuasi kondusif," kata Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor, Asan dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB siang tadi. Berawal dari adanya laporan dari anggota klub paralayang bahwa ada atlet tersangkut di atas pohon.

"Tim menerima informasi bahwa ada seorang atlet paralayang yang tersangkut di atas pohon yang meminta pertolongan untuk dievakuasi yang berlokasi di Gunung Mas Bogor," jelasnya.

Mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi kejadian yang dilaporkan. Dengan berbagai peralatan mountaineering, webbing dan lainnya perlahan petugas melakukan evakuasi.

"Evakuasi diakukan selama 2 jam," tutupnya.

(Awaludin)