HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Remaja di Bogor Iseng Main Borgol Tak Bisa Dibuka, Damkar Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |03:01 WIB
Duh! Remaja di Bogor Iseng Main Borgol Tak Bisa Dibuka, Damkar Turun Tangan
Petugas Damkar Bogor bantu buka borgol (Foto: Ist/Putra Ramadany)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar membantu membuka borgol dari tangan seorang remaja di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/3/2025).

Komandan Regu 2 Rescue Damkar Kabupaten Bogor Iskandar mengatakan,  peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.24 WIB. Awalnya, remaja tersebut sedang bermain dan menemukan borgol di dekat rumah.

"Iseng borgol tersebut dipakai di lengan dan masih bisa dibuka," kata Iskandar dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

Kemudian, dipakai lagi borgol tersebut untuk kedua kalinya dan tidak bisa dibuka. Sudah dicoba berulang kali tetapi tetap borgol tidak bisa dibuka.

"Akhirnya pelapor datang ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor," jelasnya.

Timnya pun langsung merespon dan mencoba membuka borgol dengan obeng dan gunting. Tak butuh waktu lama, borgol tersebut berhasil dibuka.

"Berhasil dievakuasi oleh tim. Evakuasi dilakukan selama 5 menit," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
