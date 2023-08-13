Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Sekaligus Saksi Pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Raja Surakarta Pakubuwono

BICARA Kisah Nyi Rorol Kidul memang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah Pantai Sembukan yang juga menyimpan kisah misteri Nyi Roro Kidul, sosok gaib penguasa Laut Selatan Jawa.

Panta Sembukan berada di Dusun Kranding, Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pantai Sembukan begitu eksotis.

Pantai berpasir putih dengan bukit hijau dan ombak bergumul dengan batu-batu karang adalah pemandangan yang sangat memanjakan mata. Namun di balik keindahannya yang mengundang wisatawan, Pantai Sumbukan menyimpan kisah misteri Nyi Roro Kidul.

Mengutip dari channel Youtube Sobat Asik, Pantai Sembukan konon dipercaya sebagai pintu gerbang ke-13 Nyi Roro Kidul bertemu Pakubuwono, Raja Surakarta.

Karenanya setiap pada malam 1 Suro, abdi dalem Keraton Surakarta mempersembahkan sesaji untuk Nyi Roro Kidul.