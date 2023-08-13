Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Sekaligus Saksi Pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Raja Surakarta Pakubuwono

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:01 WIB
Pantai Sembukan, Pintu Gerbang Sekaligus Saksi Pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Raja Surakarta Pakubuwono
Pantai Sembukan, saksi pertemuan Nyi Roro Kidul dan Pakubowono
A
A
A

BICARA Kisah Nyi Rorol Kidul memang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah Pantai Sembukan yang juga menyimpan kisah misteri Nyi Roro Kidul, sosok gaib penguasa Laut Selatan Jawa.

Panta Sembukan berada di Dusun Kranding, Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pantai Sembukan begitu eksotis.

Pantai berpasir putih dengan bukit hijau dan ombak bergumul dengan batu-batu karang adalah pemandangan yang sangat memanjakan mata. Namun di balik keindahannya yang mengundang wisatawan, Pantai Sumbukan menyimpan kisah misteri Nyi Roro Kidul.

 BACA JUGA:

Mengutip dari channel Youtube Sobat Asik, Pantai Sembukan konon dipercaya sebagai pintu gerbang ke-13 Nyi Roro Kidul bertemu Pakubuwono, Raja Surakarta.

Karenanya setiap pada malam 1 Suro, abdi dalem Keraton Surakarta mempersembahkan sesaji untuk Nyi Roro Kidul.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
