Penyakit Apa yang Diderita Bung Karno Saat Bacakan Proklamasi Kemerdekaan? Intip Faktanya

JAKARTA - Jasa Soekarno atau dikenal Bung Karno saat membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak pernah dilupakan. Namun, ternyata saat membacakan prokalamasi kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Indonesia menahan sakit lantaran penyakit yang dideritanya.

Lantas penyakit apa yang diderita Bung Karno saat bacakan proklamasi kemerdekaan? Simak ulasannya.

Sebelum membaca naskah proklamasi, Bung Karno terpaksa tidak berpuasa karena harus mengkonsumsi obat untuk kesehatannya. Hal itu dikatahui bahwa pada momen tersebut kondisi sang Presiden RI dinyatakan tidak sehat karena menderita sakit malaria.

Dua jam sebelum mengucapkan teks proklamasi, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno masih terlihat tidur pulas. Lalu ia sempat mengeluh kepada dokter pribadinya karena mengalami demam tinggi serta badan yang linu saat bangun dari tidur.

Lalu setelah mendapatkan tindakan sejenak, maka tepat pukul 09.00 Ir. Soekarno bersama Moh. Hatta membacakan teks proklamasi untuk pertama kalinya. Akhir dari bacaan tersebut kemudian diiringi dengan sorak sorai masyarakat tanah air.