HOME NEWS NASIONAL

Nyi Roro Kidul dan Ratu Pantai Selatan, Apakah Sosok yang Sama?

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:10 WIB
Nyi Roro Kidul dan Ratu Pantai Selatan, Apakah Sosok yang Sama?
Perbedaan Nyi Roro Kidul dan Ratu Pantai Selatan/Foto: Istimewa
JAKARTA - Banyak orang meaykini bahwa Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Pantai Selatan merupakan dua makhluk gaib yang sama. Hal itu lantaran keduanya sama-sama menghuni Pantai Selatan Jawa.

Tapi apakah benar begitu? Rupanya, Nyi Roro Kidul dan Ratu Pantai Selatan itu berbeda. Mereka berasal dari latar belakang yang tak sama, namun pada akhirnya saling berkaitan.

Kanjeng Ratu Pantai Selatan

Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Pantai Selatan diyakini sebagai ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Dia hadir untuk memberikan peringatan ketika kejadian penting bakal datang.

Sosok Kanjeng Ratu sendiri bukanlah manusia melainkan roh suci dengan sifat mulia. Dia berasal dari langit yang tinggi dan turun ke dunia sebagai jati diri tokoh suci di berbagai tempat maupun zaman yang berbeda-beda.

Konon, Kanjeng Ratu punya kekuasaan luar biasa atas ombak di Samudera Hindia. Istananya sendiri ada di jantung samudera.

Masyarakat Jawa meyakini, Kanjeng Ratu adalah sosok pasangan spiritual para raja, termasuk pula Raja Mataram, sampai raja keturunan di Jogja maupun Surakarta,

