Humor Gus Dur: Ketika Sersan Kepala Tanya ke Siswa SD, Siapa Menurunkan Bendera Belanda?

PRESIDEN ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Dia kerap melontarkan humor untuk membuat orang tertawa terbahak-bahak, sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Mengutip dari buku "Mati Tertawa Bareng Gus Dur". Beliau menceritakan kisah lucu seorang guru Timor Timur yang mengajar sejarah pasca kemerdekaan Indonesia.

Di sebuah sekolah dasar di Los Palos, Timtim, seorang sersan kepala yang galak jadi guru pengganti. Kali ini, dia mengajarkan sejarah kemerdekaan RI untuk anak-anak kelas III.

Untuk menguji daya tangkap para muridnya, ia bertanya dengan suara keras, "Coba, siapa yang menurunkan bendera merah, putih, biru, di Hotel Oranye Surabaya?.

Murid-murid yang terlanjur dicekam rasa ketakutan serentak menjawab. "Bukan saya, Pak. Jangan tangkap saya!”

(Awaludin)