Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |06:04 WIB
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
Gus Dur. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kerap melontarkan guyonan, yang tak hanya mengocok perut, tapi juga penuh kritikan dan makna yang dalam.

Seringkali, guyonan Gus Dur awalnya bikin pusing kepala, namun berujung tercengang dan ketawa-ketawa ketika tahu akhirnya.

 BACA JUGA:

Nyatanya, bakat melucu Gus Dur telah ada sejak ianya masih muda seperti cerita satu ini. Mngutip NU.or.id, suatu hari Gus Dur kecil bertanya kepada temannya, sebut saja namanya Anton.

 BACA JUGA:

Gus Dur: Ton, apa bedanya telor sama buah?

Anton : (mikir lama) emm.. telor itu gak buah gus, kalau buah gak telor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013083/gus-mus-bayar-kursus-bahasa-prancis-tapi-gus-dur-yang-bisa-jd9bEQe69o.jpg
Gus Mus Bayar Kursus Bahasa Prancis, tapi Gus Dur yang Bisa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement