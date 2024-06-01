Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing

JAKARTA - Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kerap melontarkan guyonan, yang tak hanya mengocok perut, tapi juga penuh kritikan dan makna yang dalam.

Seringkali, guyonan Gus Dur awalnya bikin pusing kepala, namun berujung tercengang dan ketawa-ketawa ketika tahu akhirnya.

Nyatanya, bakat melucu Gus Dur telah ada sejak ianya masih muda seperti cerita satu ini. Mngutip NU.or.id, suatu hari Gus Dur kecil bertanya kepada temannya, sebut saja namanya Anton.

Gus Dur: Ton, apa bedanya telor sama buah?

Anton : (mikir lama) emm.. telor itu gak buah gus, kalau buah gak telor.