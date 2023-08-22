Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Salurkan Bansos, Gubernur Khofifah : Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:25 WIB
Salurkan Bansos, Gubernur Khofifah : Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Foto: Dok Pemprov Jatim
A
A
A

Bangkalan- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial (bansos) bagi penerima manfaat PKH PLUS (Program Keluarga Harapan Perlindungan Untuk Lanjut Usia) di Kecamatan Labang, Kab. Bangkalan, Selasa (22/8).

Total ada sebanyak 50 orang lansia penerima bansos PKH Plus dan masing-masing penerima mendapat uang tunai senilai Rp500 ribu per tahap. Dalam setahun, penerima manfaat mendapatkan Rp2 juta yang terbagi pada empat tahap penyaluran. Program ini disalurkan khusus bagi lansia yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan usia 70 tahun ke atas.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa penyaluran bansos PKH Plus ini adalah wujud upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya lansia kurang mampu. Dimana, para lansia kurang mampu ini termasuk masyarakat rentan yang memang harus mendapat bantuan dari pemerintah.

“Hari ini kita berkesempatan menyalurkan secara simbolis pada 50 orang lansia penerima PKH Plus. Semoga bermanfaat dan membantu mengurangi beban keluarga yang memiliki lansia. Sekaligus sebagai upaya agar lansia terawat dan tercukupi kebutuhannya,” katanya.

Khofifah menjelaskan, total anggaran yang disiapkan Pemprov Jatim untuk total bansos termasuk di dalamnya PKH Plus di Kabupaten Bangkalan mencapai Rp938 juta, dan khusus di Kec. Labang totalnya Rp40,2 juta.

Ia menambahkan, program ini telah masuk dalam program prioritas yang telah ia lakukan sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Program ini sengaja digagas untuk membantu lansia kurang mampu agar meringankan beban keluarga.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement