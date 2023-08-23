Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mendikbudristek Pastikan Pemulangan Ratusan Benda Sejarah ke Indonesia Dijaga dengan Baik

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:47 WIB
Mendikbudristek Pastikan Pemulangan Ratusan Benda Sejarah ke Indonesia Dijaga dengan Baik
Foto: Dok Kemendikbudristek
Jakarta- Masih dalam momen merayakan kemerdekaan Indonesia, kita patut berbangga dengan kembalinya empat arca peninggalan Kerajaan Singasari dari Belanda ke Tanah Air di Museum Nasional Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dengan penuh antusias pada Selasa (22/8).

"Dan sebagaimana dengan proses kemerdekaan yang Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan, upaya pengembalian sejarah ini juga melewati perjuangan panjang," kata Nadiem menyambut kembalinya empat arca peninggalan Kerajaan Singasari dari Belanda ke Tanah Air di Museum Nasional Indonesia.

Lebih lanjut Nadiem menyebutkan, kembalinya keempat arca tersebut merupakan bagian dari 472 artefak berharga hasil proses pemulangan atau repatriasi benda sejarah dan budaya dari Belanda ke Indonesia.

Upaya repatriasi ini telah dimulai Kemendikbudristek sejak tahun 2021 dan secara resmi disepakati kedua negara pada 10 Juli 2023 lalu. Pemerintah Indonesia dalam seremoni kesepakatan tersebut diwakili oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid.

"Pada tahap pertama ini kita berhasil membawa pulang empat arca peninggalan Singosari dan secara berkala akan diikuti dengan pengembalian artefak yg lain," katanya

Arca Durga, Mahakala, Nandishvara, dan Ganesha yang telah tiga abad disimpan di Belanda tersebut adalah tahap pertama artefak yang tiba di Indonesia. Kemendikbudristek kini tengah memproses pengembalian satu keris Puputan Klungkung, 132 karya seni Pita Maha, dan 335 koleksi khasanah Puri Cakranegara Lombok.

“Hal ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya yang senantiasa kita dorong,” ujar Menteri Nadiem.

Halaman: 1 2
1 2
      
