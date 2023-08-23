Mengenal Parakang, Makhluk Jadi-Jadian Haus Darah dari Sulawesi

JAKARTA – Isu soal makhluk jadi-jadian sempat mencuat pada medio 2022. Pemicunya adalah dibakarnya rumah pasutri IL (60) dan WL (55), warga Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Maramo Utara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, oleh massa.

Pasutri tersebut dituduh miliki ilmu hitam parakang. Musababnya adalah meninggalnya seorang warga yang diduga akibat ilmu hitam pasutri tersebut.

"Diduga, kematian warga itu disebabkan oleh pengaruh ilmu hitam sang dukun. Meskipun telah diredam oleh polisi, namun warga yang mengamuk tetap melakukan pembakaran," ujar Kapolsek Moramo Utara, Iptu Gema Brajaksono, kala itu.

Saat rumah dibakar, pemiliknya telah diamankan ke Polsek Moramo Utara. Warga pun berharap, pasangan suami istri itu tidak kembali lagi tinggal di rumah tersebut.

Dilansir beragam sumber, masyarakat Sulawesi Selatan juga sangat familiar dengan parakang. Makhluk ini dikenal berwujud manusia, sama seperti poppo. Namun, parakang menjelma jadi siluman yang tersesat sebagai tumbal ilmu pesugihan. Ilmu hitam itu lantas mengubahnya menjadi makhluk menyeramkan.

Meski sepintas parakang berwujud manusia normal, namun saat naluri pembunuhnya muncul, maka ia akan mengisap dan memakan rektum manusia sampai korbannya mati. Keinginan "memakan" manusia itu harus ia tunaikan meski dalam keadaan terpaksa.

Konon parakang yang enggan menuntaskan hajat itu, maka ia akan tertidur dan bermimpi buruk hingga ketika sadar ia akan mendapati mulutnya telah bersimbah darah.