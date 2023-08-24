Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pengen Kerja di Pegadaian? Simak Informasi Berikut Ini!

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:19 WIB
Pengen Kerja di Pegadaian? Simak Informasi Berikut Ini!
Foto: dok. Pegadaian
JAKARTA - Halo Sahabat! Mau coba kesempatan untuk menjadi karyawan Pegadaian. Kali ini kesempatan bekerja di PT Pegadaian terbuka bagi para tenaga kerja berpengalaman di bidang IT, minimal untuk pendidikan S1.

Berikut Informasi yang perlu disimak untuk kebutuhan posisi tersebut:

1. SPECIALIST DATA ARCHITECTURE

Deskripsi Pekerjaan:

● Melakukan review terhadap risiko, ancaman dan kelemahan pada sistem keamanan.

● Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan ketahanan informasi security.

● Menerima eskalasi dari SOC analis dan melakukan deep analysis dalam membuat laporan insiden siber.

● Melakukan review terhadap celah keamanan pada existing technology dan berkoordinasi dengan unit kerja yang lain dalam melakukan penyesuaian.

● Mengkoordinasikan kegiatan threat hunting, threat intelligence dan aktivitas digital forensik.

● Bertanggung jawab dalam pembuatan dan perubahan detection use cases.

● Mengevaluasi SIEM dan pendukung infrastruktur SOC

● Aktif terlibat dalam meningkatkan ketahanan informasi security.

● Mereview dan membuat laporan yang berhubungan dengan Security Analyst.

Kualifikasi Minimum:

      
