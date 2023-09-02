Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sukses Majukan Ekraf Daerah, Pemkab Kutai Kartanegara Terima Penghargaan Indonesia Awards 2023

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:22 WIB
Sukses Majukan Ekraf Daerah, Pemkab Kutai Kartanegara Terima Penghargaan Indonesia Awards 2023
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). (Foto: dok iNews Media Group)
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima penghargaan Indonesia Awards 2023 yang diserahkan kepada Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Penghargaan ini masuk ke dalam kategori Excellent Award for Strategic Initiative atas Inisiatif Komite Ekonomi Kreatif (KeKraf) Kutai Kartanegara.

Mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada berbagai pihak yang terlibat hingga tercapainya prestasi ini, termasuk kepada Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara.

“Alhamdulillah malam ini kami dari Kutai kartanegara bersama dengan ekonomi kreatif Kutai Kartanegara dan Dinas Pariwisata mendapatkan penghargaan Indonesia Awards Kabupaten Terkreatif versi iNews,” katanya di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022).

Seperti diketahui, KeKraf Kutai Kartanegara merupakan badan yang dibentuk melalui SK Bupati Nomor 377/SK-BUP/HK/2019 dengan susunan kepengurusan dari unsur-unsur Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media (Pentahilix Ekosistem Ekraf).

Tujuannya tentu untuk menguatkan jejaring antarpelaku ekonomi kreatif dan juga mengangkat potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Kukar.

Hal tersebut selaras dengan ditetapkannya Kabupaten Kukar sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia dengan subsektor unggulan di bidang seni pertunjukkan, seni musik, dan perfilman. Saat ini, KeKraf Kukar telah membentuk KeKraf Kecamatan di Muara Badak, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Muara Jawa, Sangasanga dan juga Samboja.

      
