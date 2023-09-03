Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Rompi Ontokusumo Bantu Sunan Kalijaga Kalahkan Nyi Roro Kidul

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |06:00 WIB
Kisah Rompi Ontokusumo Bantu Sunan Kalijaga Kalahkan Nyi Roro Kidul
Sunan Kalijaga (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Sunan Kalijaga dikenal memiliki kesaktian dengan sejumlah senjata keramat yang dimilikinya. Salah satu senjata keramat milik Sunan Kalijaga yang dianggap sakti adalah Rompi Ontokusumo.

Konon, Rompi Ontokusumo inilah adalah salah satu benda yang digunakan untuk menaklukkan Penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul.

Dikisahkan kala itu wabah penyakit tengah melanda daerah Pantai Selatan, yang menurut kepercayaan masyarakat dibawa oleh hujan lebat pembawa malapetaka.

Sunan Kalijaga berusaha melawan penyakit-penyakit yang bersumber dari Nyi Roro Kidul dan memutuskan bertarung dengan Sang Penguasa Laut Selatan.

Sebelumnya, Sunan Kalijaga mendapat pencerahaan untuk terlebih dulu mengkhatamkan Alquran jika ingin mengalahkan Nyi Roro Kidul. Kemudian dia bersama sejumlah anggota Wali Songo berkumpul di Masjid Demak dimana dia dan Sunan Bonang membuat sebuah rompi dari kulit kambing, yang saat itu tergeletak begitu saja di sekitar masjid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement