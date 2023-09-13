Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Prabu Jayabaya dengan 3 Prasasti di Masa Kejayaannya

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |05:04 WIB
Jejak Prabu Jayabaya dengan 3 Prasasti di Masa Kejayaannya
Prabu Jayabaya (Foto: Ist)
PRABU Jayabaya pemimpin termasyhur di Kerajaan Kediri. Ia naik takhta sebagai Raja Kediri pada 1135 M.

Semasa kepemimpinannya, Jayabaya berhasil menyatukan dua kerajaan yang dulunya dibagi dua oleh Airlangga. Ia juga memutuskan menyerang Janggala, kemudian menyatukan dua wilayah yang dibagi oleh Mpu Bharada.

Prabu Jayabaya akhirnya memerintahkan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh untuk menggubah Kakawin Bharatayudha setelah menyatukan kedua kerajaan tersebut.

Karya sastra yang mengisahkan tentang kejayaan Pandawa terhadap Kurawa dalam Perang Bharatayuda. Sri Wintala Achmad dari buku "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa.

Dalam tulisannya, karya tersebut diubah untuk melukiskan kejayaan Kadiri atas Janggala dalam perang saudara atau trah Airlangga. Perubahan itu sebagai langkah politis dari Prabu Jayabaya untuk memutarbalikkan fakta.

Prabu Jayabaya yang merebut wilayah Janggala dilambangkan sebagai Yudistira (raja Amarta yang berjiwa mulia). Sedangkan Raja Janggala dilambangkan sebagai Doryudana atau raja Hastina yang berwatak jahat.

Halaman:
1 2 3
      
