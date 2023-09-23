Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Unggul dalam Transformasi Bisnis, Pos Indonesia Terima Penghargaan Prominent Award 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:00 WIB
Unggul dalam Transformasi Bisnis, Pos Indonesia Terima Penghargaan Prominent Award 2023
Foto: Dok PT Pos Indonesia
A
A
A

Jakarta- PT Pos Indonesia (Persero) terus menorehkan berbagai prestasi berkat langkah transformasi yang dilakukan perseroan. Terbaru, Pos Indonesia menerima penghargaan dalam ajang Prominent Award 2023. 

Pada ajang tersebut, Pos Indonesia dinobatkan sebagai kategori The Most Prominent State-Owned Company In Business Process Transformation. Penghargaan tersebut diterima Corporate Secretary Pos Indonesia, Tata Sugiarta, di Studio Grand Metro TV, Jakarta, pada Jumat, 22 September 2023.

"Alhamdulillah, kita meraih award ini. Keren sekali acaranya. Memang meraih penghargaan ini tidak mudah. Kami berjuang terutama dalam dua tahun terakhir, dengan hantaman covid-19 dan sebagainya, kita bisa survive. Terutama kami melakukan transformasi dengan menghasilkan net income terbesar selama berdirinya PT Pos Indonesia," ujar Tata.

Pos Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut lantaran transformasi yang dilakukan sehingga membuat bisnis perseroan terus berkembang. Pos Indonesia mencatatkan laba bersih terbesar sepanjang sejarah berdirinya, sebesar Rp650 miliar pada tahun buku 2022. Asetnya pun naik 15,1 persen menjadi Rp11,149 triliun dan EBITDA naik 12 persen dibandingkan tahun 2021. 

"Transformasi yang dilakukan pertama adalah transformasi dilakukan dalam proses bisnis. Kuncinya digitalisasi. Dengan digitalisasi ini semua proses dilakukan secara digital, terukur, dan good governence. Semuanya menghasilkan hasil yang pertama meningkatkan kinerja keuangan dan juga tentu saja meningkatkan bisnisnya," kata Tata.

"Banyak transformasi yang dilakukan. Terutama yang paling banyak adalah di transformasi SDM dan human capital. Karena transformasi SDM dan human capital ini, Pos Indonesia memiliki kurang lebih 30 ribu head account di seluruh Indonesia," tuturnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/25/3174751//traveloka_travel_sale-BcHl_large.jpg
10 Tempat Wisata dan Kuliner Menarik di Makassar yang Wajib Masuk Itinerary
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/1/3174711//sarasehan_budaya_forum_alumni_hmi_wati_nasional-IGPU_large.jpeg
Menbud Sampaikan Orasi Kebudayaan dalam Sarasehan Budaya Forum Alumni HMI Wati Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/1/3174689//fadli_zon_grand_final_miss_tionghoa_indonesia_2025-QUM5_large.jpeg
Menbud Apresiasi Grand Final Miss Tionghoa Indonesia 2025, Wujud Akulturasi Budaya Tiongkok-Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/11/3174619//pnm_pfl_2025-01tH_large.jpeg
PNM Hadirkan Ruang Tumbuh dan Silaturahmi UMKM di Bazar PFL 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/13/3174545//menbud_fadli_zon_di_jakarta_world_cinema-t3D2_large.jpeg
Jakarta World Cinema 2025 Resmi Ditutup, Menbud Soroti Sinema sebagai Jembatan Budaya Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/11/3174537//pemprov_jakarta_kepgub_pembebasan_pkb-7gKt_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon dan Pembebasan Pajak Kendaraan, Ini Syaratnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement