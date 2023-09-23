Unggul dalam Transformasi Bisnis, Pos Indonesia Terima Penghargaan Prominent Award 2023

Jakarta- PT Pos Indonesia (Persero) terus menorehkan berbagai prestasi berkat langkah transformasi yang dilakukan perseroan. Terbaru, Pos Indonesia menerima penghargaan dalam ajang Prominent Award 2023.

Pada ajang tersebut, Pos Indonesia dinobatkan sebagai kategori The Most Prominent State-Owned Company In Business Process Transformation. Penghargaan tersebut diterima Corporate Secretary Pos Indonesia, Tata Sugiarta, di Studio Grand Metro TV, Jakarta, pada Jumat, 22 September 2023.

"Alhamdulillah, kita meraih award ini. Keren sekali acaranya. Memang meraih penghargaan ini tidak mudah. Kami berjuang terutama dalam dua tahun terakhir, dengan hantaman covid-19 dan sebagainya, kita bisa survive. Terutama kami melakukan transformasi dengan menghasilkan net income terbesar selama berdirinya PT Pos Indonesia," ujar Tata.

Pos Indonesia mendapatkan penghargaan tersebut lantaran transformasi yang dilakukan sehingga membuat bisnis perseroan terus berkembang. Pos Indonesia mencatatkan laba bersih terbesar sepanjang sejarah berdirinya, sebesar Rp650 miliar pada tahun buku 2022. Asetnya pun naik 15,1 persen menjadi Rp11,149 triliun dan EBITDA naik 12 persen dibandingkan tahun 2021.

"Transformasi yang dilakukan pertama adalah transformasi dilakukan dalam proses bisnis. Kuncinya digitalisasi. Dengan digitalisasi ini semua proses dilakukan secara digital, terukur, dan good governence. Semuanya menghasilkan hasil yang pertama meningkatkan kinerja keuangan dan juga tentu saja meningkatkan bisnisnya," kata Tata.

"Banyak transformasi yang dilakukan. Terutama yang paling banyak adalah di transformasi SDM dan human capital. Karena transformasi SDM dan human capital ini, Pos Indonesia memiliki kurang lebih 30 ribu head account di seluruh Indonesia," tuturnya.