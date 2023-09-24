Advertisement
Kilang Pertamina Plaju Jadi Winner di Ajang World Petroleum Council Excellence Awards 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |17:53 WIB
Kilang Pertamina Plaju Jadi <i>Winner</i> di Ajang World Petroleum Council Excellence Awards 2023
Foto: Dok Pertamina
Jakarta- PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit III Plaju terus berkomitmen menjadi perusahaan migas kelas dunia yang menunjukkan kepedulian pada pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat, terutama pada pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan.

Komitmen itu kemudian mengantarkan Kilang Pertamina Plaju didapuk sebagai Winner di ajang World Petroleum Council (WPC) Excellence Awards 2023 pada kategori Social Responsibility, yang diselenggarakan di Calgary, Kanada, (21/9/2023).

Diketahui, Perusahaan kilang minyak Pertamina di Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia bahkan Asia Tenggara yang mengungguli 400 nominasi dan finalis lainnya, karena telah beroperasi dengan kontribusi sosial pada komunitas masyarakat melalui program CSR/TJSL perusahaan, dengan mengusung program Desa Energi Berdikari (DEB).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden WPC Energy, Pedro Miras kepada Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Plaju Siti Rachmi Indahsari, didampingi Ahmad Adi Suhendra (Officer I CSR & SMEPP) dan Daniswara Krisna Prabatha (Engineer I Offsite & Product Distribution Process).

Pedro mengatakan, pihaknya merasakan atmosfer positif yang dibangun dengan karya-karya dan dialog produktif dari para peserta WPC Excellence Awards 2023 kali ini. “Dalam sepekan ini kami merasakan banyak kemajuan serta dialog produktif,” katanya.

Apalagi, ia mengemukakan visi WPC Energy sebagai organisasi non-profit dunia memfasilitasi dialog terbuka tentang industri minyak, gas dan energi, berikut produk-produk serta bagaimana suatu perusahaan berkontribusi maksimal dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, salah satunya lewat tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang menjadi salah satu kategori penghargaan di WPCEA.

WPC Excellence Awards (WPCEA) merupakan sebuah penghargaan yang diadakan setiap tiga tahun sekali untuk proyek dan inovasi yang luar biasa di sektor industri minyak dan gas dengan 3 (tiga) jenis kategori penghargaan, diantaranya: 1. Gender and Inclusion 2. Social Responsibility 3. Technological Development.

      
