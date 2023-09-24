Serentak, Partai Perindo Aktivasi 1.000 KTA Berasuransi Warga Bandung

BANDUNG - Sebanyak 1.000 warga Kota Bandung yang mayoritas milenial melakukan aktivasi KTA Perindo berasuransi, Minggu (24/9/2023). Ribuan anggota Partai Perindo tersebut secara otomatis akan diproteksi dari kecelakaan dan kematian.

Seremonial aktivasi KTA Perindo berasuransi dilakukan melalui acara Aktivasi Serentak KTA Berasuransi dan Konsolidasi Saksi di Mepro Hall & Convention Centre, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Hadir pada kesempatan tersebut Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Caleg DPR RI Dapil Jabar I), Nuke Purwani (Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar), John Binsar Simalango (Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 3) di Kota Bandung, Ketua RPA Perindo Jabar Aji Murtidianti, dan lainnya.

Pada acara tersebut, dilakukan tata cara aktivasi KTA Perindo berasuransi, pemaparan, hiburan tari tradisional, doorprize, dan lainnya.