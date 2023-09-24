Puluhan Hektare Lahan di Gunung Jayanti Sukabumi Kebakaran, Polisi Buru Pelaku

SUKABUMI - Polres Sukabumi terus menyelidiki pelaku pembakaran Gunung Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Kini polisi mengantongi ciri-ciri pelaku yang belum diketahui identitasnya.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, menjelaskan bahwa penyelidikan ini menjadi prioritas utama karena gunung Jayanti mengalami kebakaran yang sangat hebat dan nyaris membahayakan pemukiman penduduk.

"Petugas sudah melakukan pengecekan di lokasi, agar mengetahui awal mula pembakaran itu terjadi ," ungkap AKBP Maruly Pardede, Minggu (24/9/2023).

Namun, kata Kapolres Sukabumi, yang membuat kasus ini semakin rumit adalah identitas pelaku yang masih belum diketahui. Penyelidikan saat ini sedang memfokuskan pada pengumpulan ciri-ciri pelaku.

"Berbagai saksi dan pihak yang berada di sekitar lokasi kebakaran telah memberikan keterangan kepada petugas. Informasi dari para saksi ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku pembakaran," terangnya.