Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Puluhan Hektare Lahan di Gunung Jayanti Sukabumi Kebakaran, Polisi Buru Pelaku

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:00 WIB
Puluhan Hektare Lahan di Gunung Jayanti Sukabumi Kebakaran, Polisi Buru Pelaku
Gunung Jayanti Kebakaran (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Polres Sukabumi terus menyelidiki pelaku pembakaran Gunung Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Kini polisi mengantongi ciri-ciri pelaku yang belum diketahui identitasnya.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, menjelaskan bahwa penyelidikan ini menjadi prioritas utama karena gunung Jayanti mengalami kebakaran yang sangat hebat dan nyaris membahayakan pemukiman penduduk.

"Petugas sudah melakukan pengecekan di lokasi, agar mengetahui awal mula pembakaran itu terjadi ," ungkap AKBP Maruly Pardede, Minggu (24/9/2023).

Namun, kata Kapolres Sukabumi, yang membuat kasus ini semakin rumit adalah identitas pelaku yang masih belum diketahui. Penyelidikan saat ini sedang memfokuskan pada pengumpulan ciri-ciri pelaku.

"Berbagai saksi dan pihak yang berada di sekitar lokasi kebakaran telah memberikan keterangan kepada petugas. Informasi dari para saksi ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku pembakaran," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sukabumi Gunung Jayanti
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/481/3165863//cacingan-SVwA_large.jpg
Bukan Cacingan, Raya Meninggal Dunia Akibat Sepsis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165171//mensos-Silx_large.jpg
Balita Raya Meninggal Akibat Cacingan, Keluarganya Akan Diasesmen ke Sentra Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164825//perindo-eCwp_large.jpg
Partai Perindo Sukabumi Terima SK Definitif, Dede Haryadi: Perkuat Struktur dan Hadir untuk Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164589//menko_pmk-xrYk_large.jpg
Kasus Balita Raya yang Meninggal Cacingan Jadi Alarm Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164534//menko_pmk-U4Ey_large.jpg
Ditanya soal Balita di Sukabumi Meninggal Akibat Cacingan, Menko PMK: Saya Ngantuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164318//balita_tewas_diduga_gegara_cacing-ESno_large.jpg
Dinkes Jabar Belum Menyimpulkan Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacing Gelang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement